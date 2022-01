Catanzaro, Iemmello: “Il club mi ha voluto fortemente. Corona è il mio idolo”

Le dichiarazioni di Iemmello, nuovo acquisto del Catanzaro in Serie C e pronto a sfidare il Palermo in campionato

Pietro Iemmello, ormai ex calciatore del Frosinone e nuovo innesto del Catanzaro, sua terra natia, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giallorosso in conferenza stampa: "Mi preme ringraziare la famiglia Noto e i direttori Foresti e Pelliccioni, perché è vero che io ho deciso di venire a Catanzaro, ma anche loro hanno dimostrato di volermi fortemente. Io come Corona? Lui qui è stato il mio idolo, stiamo parlando di un giocatore che ha fatto la storia del Catanzaro, ma ormai è il passato: oggi per poter vincere ci vogliono tante componenti, non solo un giocatore. La scelta di Catanzaro è stata facile per me perché è sempre stato il mio sogno quello di giocare qui: credo che l'ambizione che ha questa società, unita alla mia voglia di rivalsa, abbia reso la scelta facile. Futuro? Prematuro parlarne, l'importante è iniziare per poter fare quello che tutti ci aspettiamo".