Catanzaro, Foresti: “Brignola giocatore di categoria superiore. Gruppo compatto”

"Doveroso ringraziare la società che per l'ennesima volta ha dato disponibilità facendo uno sforzo enorme per un giocatore di categoria superiore. La prima cosa che ci ha convinti è stata la voglia del ragazzo di venire qui, ha già parlato col mister che lo ha voluto fortemente. Questo è un mercato particolare: a differenza degli altri anni abbiamo fatto un solo innesto, del resto si chiama di riparazione che non è roba per noi. I numeri parlano chiaro anche se la strada è lunga, il gruppo è sano e compatto. Per questo abbiamo pensato solo a mettere qualcosa in più per darci una mano a raggiungere l'obiettivo. Riparare una situazione pressoché perfetta era difficile però nella vita si può sempre cercare di migliorare, il nostro direttore sportivo sta lavorando: abbiamo in uscita Rolando che sta cercando una sistemazione. Se dovesse uscire si libererebbe un posto nei 24 ma non faremo forzature per inserire un altro giocatore. Il mercato fino al 31 è aperto, se si libera un posto saremo vigili per cogliere eventuali occasioni: magari investendo in un giovane però nessuno ci obbliga a farlo perché per il momento siamo a posto così. Migliorare questa squadra è difficilissimo, per farlo dovevamo prendere un giocatore di categoria superiore e Brignola lo è".