Catanzaro, Fazio sicuro: “Noi una squadra solida e forte, i risultati ci premieranno”

Le parole del giocatore della compagine calabrese in merito all'inizio di stagione in Serie C della sua squadra

⚽️

Parola a Pasquale Fazio. Arrivato a vestire la maglia del Catanzaro nella scorsa finestra estiva di calciomercato, l'esperto difensore con un passato tra Ternana e Trapani tra le altre ha parlato dell'altalenante inizio di campionato della compagine guidata da Antonio Calabro. Nonostante il secondo posto nell'attuale classifica del Girone C di Serie C, la compagine calabrese ha da recriminare a se stessa qualche prestazione sotto tono che, nelle prime otto gare della stagione, sono al momento costate la distanza di 6 lunghezze dal Bari capolista. Uno svantaggio certamente non incolmabile, ma che ha generato una leggera delusione in casa giallorossa, con la cattiva sorte che in più occasioni non ha favorito Pietro Cianci e compagni.

In un'intervista pubblicata dai canali ufficiali del club, Fazio ha espresso le sue sensazioni in merito a questi primi mesi con indosso la casacca del Catanzaro, sottolineando anche tutto ciò che non è andato per il verso giusto in questo inizio di stagione. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "A Catanzaro mi trovo benissimo. L'attaccante più forte contro cui ho giocato è stato Pazzini, un giocatore che non ti dà punti di riferimento, forte sia di testa che con i piedi. La partita che mi rimarrà dentro per sempre è la finale Trapani-Pescara per andare in Serie A. Quest'anno a Catanzaro c'è un gruppo forte, i risultati non ci stanno premiando ma sono sicuro che alla lunga risolveremo i nostri problemi e riusciremo a conquistare l'obiettivo che ci siamo prefissati".