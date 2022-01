Catanzaro, ecco Sounas: il centrocampista arriva in giallorosso a titolo definitivo

Il Catanzaro chiude il primo colpo della sessione di mercato: ufficiale l'approdo in giallorosso di Dimitrios Sounas

Primo colpo del Catanzaro per tentare l'assalto alla B. Arriva dal Perugia il centrocampista greco , Dimitrios Sounas , protagonista della promozione degli umbri in cadetteria. Il calciatore, che in questa stagione ha maturato appena 2 presenze, è approdato in giallorosso a titolo definitivo. Per lui, contratto fino a giugno 2024. A darne notizia è lo stesso club calabrese tramite una nota ufficiale.

“Dimitrios Sounas è un calciatore del Catanzaro. Perfezionate le ultime formalità burocratiche, la società giallorossa si è assicurata a titolo definitivo dal Perugia le prestazioni del centrocampista greco classe 1994, ora a disposizione del tecnico Vivarini. Due presenze quest’anno in serie B, Sounas è stato protagonista lo scorso anno della promozione degli umbri in cadetteria, con 34 partite giocate, così come lo era stato l’anno precedente nella Reggina, con 24 presenze e 2 gol. Nella sua carriera, dopo due campionati nella serie A greca con la maglia del Salonicco e uno nella seconda serie con l’Apollon Smyrnis, Sounas ha vestito per tre stagioni la maglia del Monopoli in serie C con 94 presenze complessive e 4 reti. Il calciatore si lega al Catanzaro fino a giugno 2024”.