Catanzaro, colpo Cianci: l’ex obiettivo del Palermo giallorosso grazie al Sassuolo

A lungo obiettivo in sede di calciomercato del Palermo di Dario Mirri, Pietro Cianci sembra ormai ad un passo dal Catanzaro: Il Sassuolo rileverà il cartellino del bomber classe 1996 dal Teramo e girerà l'attaccante in prestito al club calabrese

Catanzaro , all in su Cianci . Centravanti di esperienza dal curriculum di tutto rispetto. Prolifico sotto porta ed abile nel gioco aereo.

L'ex calciatore di Bari e Potenza costituisce il prototipo dell'attaccante-boa in grado di spostare gli equilibri di squadre che ambiscono a vincere il prossimo campionato di Serie C . Lo sa bene lo stesso Catanzaro, che si è speso non poco sul piano strategico e negoziale al fine di riuscire ad avvalersi delle prestazioni tecnico-tattiche dell'ariete classe 1996.

Secondo quanto riportato da "TuttoC", infatti, il Sassuolo, che non aveva esercitato il diritto di recompra sul cartellino del classe 1996 entro la scadenza fissata per lo scorso giugno, sembra essere tornato sui suoi passi. La società emiliana rileverà a titolo definitivo l'attaccante soddisfacendo le richieste economiche del Teramo, per poi girarlo in prestito al club calabrese che ha già un'intesa definita con l'entourage del bomber protagonista di un'estenuante trattativa, poi conclusasi con un nulla di fatto, con la dirigenza rosanero.