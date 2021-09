Catanzaro, Calabro: “Serve cattiveria agonistica, non siamo contenti dei risultati”

Le parole del tecnico della compagine giallorossa prima della sfida del 'Nicola Ceravolo' contro il Catania

Parola ad Antonio Calabro. L'allenatore del Catanzaro è intervenuto nel pre del posticipo della quinta giornata di Serie C contro il Catania. L'impegno casalingo appare agevole soltanto sulla carta per la formazione giallorossa, in ragione ad un Catania in evidente difficoltà tecnica ma con voglia di riscatto dopo le ultime prestazioni negative. Un incontro dalle molteplici sfumature tattiche, con la parola sul risultato finale che spetterà soltanto al campo.