Catanzaro, Calabro: “Noi all’altezza del Bari. Serie C campionato equilibrato”

Il tecnico del Catanzaro, Antonio Calabro, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara dei giallorossi contro il Bari

Antonio Calabro, tecnico del Catanzaro, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara tra i giallorossi e il Bari, valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C.

Non basta al Catanzaro la rete di Pietro Cianci per evitare la seconda sconfitta consecutiva dopo quella incassata nel turno precedente contro il Monopoli. Al "San Nicola" i padroni di casa passano in vantaggio con Antenucci al minuto 19 ma al 41esimo ci pensa l'attaccante ex Teramo a rimettere la gara in parità. Allo scadere della prima frazione invece Simeri sfrutta un errore della difesa calabrese per siglare la rete del vantaggio barese.

Di seguito le parole del tecnico ex Viterbese, che si dice soddisfatto delle prestazione della squadra nonostante la sconfitta.

"A fine gara ho fatto i complimenti ai ragazzi, siamo stati all’altezza del Bari. Loro portano a casa tre punti ma non la convinzione di essere più forti. Abbiamo avuto situazioni e occasioni favorevoli per andare a segno, è mancata la giusta determinazione e cattiveria. Quando il Bari è in Serie C, è normale pensare che possa fare il vuoto. Quest’anno vedo il campionato equilibrato e punti se ne possono perdere ovunque".