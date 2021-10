Catanzaro, Calabro: “Monopoli avversario ostico. Non pensiamo alla sfida con il Bari”

Il tecnico del Catanzaro, Antonio Calabro, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia dell'importante match contro il Monopoli, in programma domani alle 14:30

Antonio Calabro, tecnico del Catanzaro, ha parlato in conferenza stampa prima della gara tra i calabresi e il Monopoli, in programma domani alle 14:30 e valida per l'undicesima giornata del girone C di Serie C. La compagine giallorossa è ancora imbattuta in campionato e occupa il secondo posto in campionato alle spalle del Bari capolista. Dopo la sfida con i biancoverdi, il Catanzaro sarà impegnato nello scontro al vertice con il Bari, attualmente a +4 sui calabresi.