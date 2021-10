Catanzaro, Calabro: “Migliorata la fase offensiva, adesso servono gol e concretezza”

Le parole del tecnico dei calabresi in vista dell'importante match di Serie C contro il Taranto

Intervenuto in conferenza stampa, Calabro ha detto la sua sul match contro i pugliesi, sottolineando il lavoro svolto dalla sua squadra in settimana per quel che riguarda la fase realizzativa, aspetto nel quale il reparto avanzato del Catanzaro ha subito non poche difficoltà negli ultimi incontri. Una questione di concretezza, come anche specificato dallo stesso tecnico, che ha parlato così della sfida casalinga in programma alle ore 14.30: "Hanno un punto meno di noi e hanno preso un goal in meno, fanno una grande fase difensiva. Abbiamo lavorato per aumentare la percentuale realizzativa in proporzione a quello che propone la squadra. Questa è una lacuna che ci portiamo dall’inizio e che dobbiamo assolutamente migliorare se vogliamo fare qualcosa di importante. C’è stata una crescita mentale, tattica e fisica. La formazione? Penso di cambiare qualcosa. Porcino? È a buon punto".