Catanzaro, Calabro: “L’atteggiamento quello giusto, ai ragazzi non rimprovero nulla”

Le parole del tecnico della formazione giallorossa in seguito al pareggio casalingo per 1-1 maturato nella sfida contro il Catania

Parola ad Antonio Calabro. Quarto pareggio consecutivo in Serie C per il Catanzaro, che anche nella sua quinta uscita nel campionato di Lega Pro non riesce ad ad ottenere un successo che manca dalla prima giornata. Un lavoro che non sta portando i frutti sperati dal tecnico della compagine giallorossa, che al termine dell'incontro ha comunque voluto esprimere il suo ottimismo verso il prosieguo della stagione, mettendo in evidenza come l'atteggiamento della compagine da lui allenata sia stato impeccabile. Un aspetto che Calabro considera fondamentale per le dinamiche di squadra, specialmente in ragione alla reazione avuta dalla franchigia calabrese in seguito al vantaggio del Catania firmato dopo appena 10 minuti da Russini.