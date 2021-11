Catanzaro, Calabro: “Ci aspettavamo una Turris così. Arbitro? Non commento”

Antonio Calabro, tecnico del Catanzaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della gara contro la Turris, persa dai giallorossi per 1-0

Antonio Calabro , tecnico del Catanzaro , è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara tra i giallorossi e la Turris , per la compagine calabrese si tratta della terza sconfitta nelle ultime quatto gare. Nella sfida di oggi, posticipo della quattordicesima giornata del girone C di Serie C , è stata la rete nei minuti finali di Giannone a decretare la vittoria dei corallini di casa, che si portano quindi a una sola lunghezza da Palermo e Monopoli , entrambe al secondo posto dietro il Bari capolista con 30 punti. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore dei giallorossi:

"Abbiamo sofferto soprattutto nel primo quarto d’ora dove arrivavamo sempre secondi sulla palla. Nelle uscite offensive sapevamo che potevamo metterli in difficoltà. Poi abbiamo cambiato sistema di gioco, allargando Carlini per andare uomo contro uomo e la situazione si era un po’ assestata. Vandeputte ammonito sulla fascia, abbiamo dovuto modificare la squadra più volte. Nel secondo tempo ci siamo compattati e accorciati prendendo gol in un momento nel quale la Turris ci metteva in difficoltà solo sulle ripartenze che concedevamo cercando di vincere la partita. Ci aspettavamo una gara così della Turris perché le gioca tutte in queste modo. Queste partite vanno analizzate bene, a mente fredda per capire. Siamo arrabbiati per la sconfitta ma pensiamo alla prossima perché dobbiamo ricominciare. Non commento le decisioni arbitrali".