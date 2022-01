Catanzaro, Biasci si presenta: “Palermo? Baldini ci renderà la vita difficile”

Ecco le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal nuovo attaccante del Catanzaro, Tommaso Biasci

"Contro il Padova ho visto un ottimo Catanzaro. Dobbiamo però subito concentrarci sulla gara di lunedì contro il Palermo, Silvio Baldini ci renderà la vita difficile: non ha mai fatto differenze fra partite in casa o in trasferta. Ci sono tutti i presupposti per fare bene. Il Catanzaro ha un progetto importante e ha fatto sforzi seri sul mercato, sono tutti fattori che hanno inciso sulla mia scelta. E poi su Catanzaro ho ricevuto riferimenti molto buoni. Vivarini? La sua presenza ha inciso tanto e mi motiva. In Veneto non sono riuscito ad esprimermi perché sono una punta da attacco a due, non un esterno nel 4-3-3. Ora che sono qui la concorrenza non mi spaventa, è un aiuto, io mi sento maturo e pronto. La classifica? Non va guardata. Il Girone C è molto competitivo", ha concluso Biasci.