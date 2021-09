Catania, Pellegrino: “Questa squadra può sorprendere. Catanzaro? Vogliamo vincere”

Le parole del Direttore dell’Area Sportiva del Catania, Maurizio Pellegrino, sul momento vissuto dalla squadra

“Grandissima fiducia verso Baldini e il suo staff. Farà una grande carriera. C’è grandissimo rispetto verso i ragazzi nonostante queste ultime sconfitte che non meritavamo. Il nostro è un campionato improntato sulla ricerca del massimo rendimento, facendo crescere qualche ragazzo. Bisogna riporre fiducia nel gruppo. Siamo in C e viviamo momenti delicati, però continueremo a lottare. Dal 93′ i tifosi che ho conosciuto hanno sempre sostenuto il Catania. Me lo aspetto anche adesso. Secondo me la squadra può sorprendere, ha bisogno di entusiasmo e risultati. Ci sono le potenzialità per migliorare e disputare un buon campionato. La Sigi può avere mille difetti, ma c’è la volontà di risolvere i problemi. I soci stanno facendo di tutto per andare avanti. Catanzaro? C’è voglia di vincere, siamo pronti a dare battaglia a una delle favorite per il primo posto. Mercato? E’ chiuso, aspettiamo solo Estrella che dovrebbe stare fermo un mese. A giorni sapremo se il calciatore potrà tornare in Sicilia. Moro e Sipos? Sono ragazzi da far crescere, quando non fanno gol e non brillano vanno aspettati”.