Calciomercato Catanzaro, Pietro Iemmello ad un passo: i dettagli dell’affare

Pietro Iemmello vestirà presto la maglia della sua città, Catanzaro: firmerà un contratto fino al 30 giugno 2024

E' ad un passo dal trasferimento al Catanzaro. Stiamo parlando di Pietro Iemmello. Secondo quanto riportato da "La Casa di C", è in corso una call video tra Davide Lippi, agente dell'esperto centravanti, il presidente Noto ed il direttore generale Foresti. Un incontro utile a trovare l'accordo definitivo per il passaggio dell'attaccante classe 1992 dal Frosinone al club calabrese.