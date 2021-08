Calciomercato Catanzaro, obiettivo Cianci: l’affare non si sblocca. La situazione

Non si è ancora sbloccata la trattativa fra il Catanzaro e il Teramo per Pietro Cianci, accostato a più riprese al Palermo in questa sessione estiva di calciomercato

Quale futuro per Pietro Cianci? Dopo essere stato accostato a più riprese al Palermo in questa sessione estiva di calciomercato, con il club di viale del Fante che ha poi scelto di puntare su Matteo Brunori, l'attaccante di proprietà del Teramo è finito nel mirino del Catanzaro.

Nella giornata di ieri era in programma un incontro tra le due società in questione per arrivare alla fumata bianca. Tuttavia, la trattativa - secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" - non si sarebbe ancora sbloccata. Nel dettaglio, il Catanzaro ha già un accordo di massima con il calciatore, ma i calabresi e il Teramo restano distanti. Non vi è alcuna intesa, infatti, sul piano economico.

Intanto, il Catanzaro ha definito l'ingaggio del regista Antonio Cinelli dal Vicenza. Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità.