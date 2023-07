Calciomercato Catanzaro, focus sull’attacco: vicino il rinnovo di Iemmello, Manzari…

Il Catanzaro è al lavoro per rinforzare la squadra di Vivarini in vista del prossimo campionato di Serie B.

Il Catanzaro sarà protagonista nel prossimo campionato di Serie B . I ragazzi di Vivarini hanno vinto lo scorso Girone C di Serie C , riabbracciando il torneo cadetto a distanza di diciassette anni dall'ultima volta.

Il club giallorosso lavora su più fronti per rinforzare l'attuale organico a disposizione dell'ex allenatore di Empoli e Bari. Stando a quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, la società calabrese sarebbe vicina all'accordo con Pietro Iemmello per il prolungamento contrattuale. Filtrano segnali positivi con le parti che risultano essere molto vicine dopo l'incontro odierno. Per l'esperto attaccante classe 1992 si tratterebbe della terza stagione a Catanzaro. Ben trentanove gol e undici assist nelle cinquantasei presenze accumulate fin qui.