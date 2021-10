Bari-Catanzaro, Calabro: “Biancorossi sempre favoriti, avranno più loro da perdere”

Le dichiarazioni del tecnico dei giallorossi alla vigilia della sfida di campionato tra i calabresi e il Bari

"Questa è una partita che vale tre punti come la precedente contro il Monopoli e come la prossima contro il Messina. Si incontrano le prime due del girone, è una partita importante per molti, così come lo è per me e come tutte le altre faranno la differenza i dettagli. Si prepara da sola a livello motivazionale. Il Bari quest’anno è stato bravo a spegnere i riflettori e sono agevolati da un ambiente con il morale sotto i tacchi. Ma chi vive di calcio e ne conosce le dinamiche sa che il Bari, come nelle precedenti stagioni, parte sempre favorito. Non soltanto per il nome ma per gli investimenti e per la rosa a disposizione. Ci si aspetta che loro facciano un campionato a parte, con gli altri che proveranno a stargli dietro. Sicuramente avranno da perdere più loro che noi ma non gli toglierei nessun calciatore, conto su tutti i miei".