Avellino-Catanzaro, Calabro: “Venire qui è sempre dura. Bisogna migliorare le lacune”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Catanzaro, Antonio Calabro, a margine del match contro l'Avellino di Piero Braglia

Avellino e Catanzaro si sono divisi la posta in palio nel posticipo valido per la 6a giornata del Girone C di Serie C . Un match in cui le due compagini si sono annullate reciprocamente, portando a casa un solo punto utile in chiave play off. Di seguito, le dichiarazioni del coach della franchigia calabrese, Antonio Calabro , intervenuto in mixed zone a margine del match contro la squadra di Piero Braglia .

"Partita difficile, venire qui è sempre dura. Siamo stati il primo tempo a tenere la linea difensiva alta e pressare in determinati modi. Abbiamo creato alcune situazioni per passare in vantaggio. Segnare qui avrebbe cambiato la gara. Il secondo tempo siamo calati anche fisicamente e l'Avellino ha preso campo, ha preso la traversa, in un momento dove noi abbiamo cercato di vincerla. Alla fine, pareggio che ci può stare, su un campo difficile. Non mi aspettavo un Avellino con una sola punta in casa. Ma non so quali possono essere state le scelte di Braglia. Ci sono difficoltà e sta a noi allenatori trovare le soluzioni, nella maniera in cui si può trovare. Questa è la cosa sicura. Bisogna migliorare le lacune che sono evidenti".