ACR Messina-Catanzaro, Raciti: “Sconfitta immeritata. Un errore ci ha condannato”

Il tecnico dell'ACR Messina Ezio Raciti si è così espresso in conferenza stampa nel post partita della sfida con il Catanzaro del trentaduesimo turno del girone C di Serie C

⚽️

Il tecnico dell'ACR Messina nel post partita del trentaduesimo turno del Girone C di Serie C contro il Catanzaro si è dimostrato orgoglioso dei suoi ragazzi. Match terminato 2-3 a favore dei calabresi. Per i padroni di casa le reti di Fofana e Adorante non sono bastati a raggiungere il risultato. I gol siglati dai gialloblù portano il nome di Iemmello, Carlini e Biasci. Consentendo alla compagine guidata da Vivarini di riconquistare i tre punti dopo la sconfitta contro il Bari nell’ultimo turno. Di seguito le parole del tecnico dei siciliani:

“Il Catanzaro è una squadra costruita per un campionato di vertice. Siamo entrati con la giusta motivazione e abbiamo coperto il campo bene. Per buona parte del match credo che la squadra abbia giocato alla pari o, addirittura, meglio di loro. Eravamo riusciti anche a recuperare il match dopo essere passati al 4-4-2 ma un errore ci ha condannato. Non meritavamo questa sconfitta per la prestazione messa in campo”.