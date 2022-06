VIDEO Catania, Pelligra al “Massimino” salta al coro: “Chi non salta rosanero è”

Giornata di rinascita per il Catania Calcio, che inizia a programmare la nuova stagione di Serie D sotto la proprietà del gruppo dell'imprenditore Ross Pelligra. Il nuovo numero uno del club rossoazzurro si è presentato in conferenza stampa nella giornata di oggi, poi visita allo stadio "Angelo Massimino" gremito di supporters, che hanno coinvolto l'australiano nel coro "Chi non salta rosanero è".