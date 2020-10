VIDEO Catania-Palermo, come è morto l’ispettore capo Filippo Raciti? Il servizio de Le Iene

Sono trascorsi tredici anni dalla tragica notte del 2 febbraio 2007, quando nel corso degli scontri all’esterno dello stadio “Massimino” tra i tifosi di Catania e Palermo poco prima dell’inizio del derby, perse la vita l’ispettore capo di Polizia Filippo Raciti.

Secondo la ricostruzione dei fatti riportata dalla tesi della procura, fu – l’allora – diciassettenne Antonino Speziale, ad uccidere Raciti con un sopra-lavello che avrebbe usato per colpire lo stesso durante le concitate ore. Speziale, condannato in via definitiva, si trova ancora in carcere e sta scontando gli ultimi mesi della pena.

Una vicenda ricostruita da Ismaele La Vardera, durante un servizio andato in onda nella sera di ieri su italia uno, proprio nel corso della trasmissione “Le Iene”.