Un siciliano sarà lo speaker ufficiale di UEFA EURO 2020

A poche settimane dall’inizio degli Europei, fervono i preparativi nelle 11 città europee per accogliere i tifosi provenienti da tutto il mondo negli stadi e nelle Fan Zone dedicate. La città di Roma per un mese sarà al centro della scena con spettacoli, iniziative e giochi che si terranno sotto l’egida della UEFA e dei suoi sponsor in alcuni punti di ritrovo della città. Il più importante sarà la Fan Zone di Piazza del Popolo dove a guidare la festa come speaker ufficiale sarà il siciliano Danilo Pasqualino. Il giornalista catanese, che vanta collaborazioni con NBA e ha già lavorato in passato nelle finali di UEFA Champions League di Roma e Madrid, ha comunicato la notizia sul proprio profilo Facebook esprimendo gioia e orgoglio per una scelta che porterà Catania e l’intera Sicilia sul palcoscenico sportivo più importante dell’anno: “Un grande onore per me. La città di Catania esprime uno speaker di livello internazionale; e anche se ancora non ci credo, Sono io!“. UEFA EURO 2020 si giocherà dall’11 giugno all’11 luglio 2021 in 11 diverse città europee per celebrare il 60° anniversario della nascita dei Campionati Europei. Oltre alla Fan Zone e Football Village di Piazza del Popolo, la città di Roma avrà dei punti di ritrovo a Piazza San Silvestro, Piazza San Lorenzo in Lucina, Piazza Mignanelli e Largo dei Lombardi.