Ufficiale, nasce il Catania SSD: composto il nuovo CdA

Giornata storica per i colori rossoblù. Questa mattina, infatti, è nato ufficialmente il nuovo Catania di Ross Pelligra . Il Pelligra Group , tramite una nota, ha comunicato di aver costituito la società e il CdA della stessa: passo che anticipa la richiesta ufficiale per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D .

"Pelligra Group Pty Ltd comunica che alle ore 9.30 di oggi, mercoledì 13 luglio, è stata costituita dinanzi al notaio Stefano Bandieramonte la società Catania SSD a r.l., con sede in Catania – Via Musumeci 171.