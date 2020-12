Tacopina lascia Catania: “Ecco quando si chiude”. Il sindaco Pogliese: “Vuole costruire nuovo stadio”

Dopo due giorni di incontri a ritmo frenetico, Joe Tacopina ha lasciato Catania.

Arrivato in Sicilia nella giornata di sabato, il noto avvocato italo-americano è rientrato in patria dopo i summit con la Sigi per il passaggio delle quote. L’intenzione dell’ex presidente del Venezia, si sa, è quella di acquistare il Catania Calcio. “Entro metà gennaio contiamo di chiudere la trattativa – ha confermato Tacopina, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Abbiamo toccato più argomenti anche con il sindaco Pogliese. Ho molte idee: riportare la società in alto, gestire per tutto l’anno lo stadio e non solo per le partite. Catania è una città meravigliosa, ci sono grandi prospettive”, sono state le sue parole.

Giovedì, arriverà in città anche l’avvocato Salvo Arena per discutere altri dettagli con l’attuale proprietà. “Tacopina ha anche intenzione di costruire un nuovo stadio – ha rivelato il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, dopo l’incontro con lo stesso Tacopina -. Abbiamo parlato di ipotesi in varie zone della città, non sarà un progetto immediato, ma ci sono molte idee importanti che possono davvero rilanciare la storia del nostro club. E a gennaio in occasione del mercato, saranno effettuati interventi per rafforzare il gruppo”, ha concluso.