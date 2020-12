Tacopina: “Finalmente ci siamo, farò volare il Catania. Zuculini a gennaio? Rispondo così”

“Finalmente ci siamo”.

Parola di Joe Tacopina. Il noto manager italo-americano diventerà presto il nuovo presidente Calcio Catania. Il primo patron straniero della storia del club. Nelle scorse ore, le parti in questione hanno trovato l’accordo per la cessione delle quote, con le firme che verranno apposte con ogni probabilità il prossimo 9 gennaio 2021. Intervistato ai microfoni de ‘La Sicilia’, l’ex numero uno del Venezia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Un paio di ore fa ho ricevuto la telefonata di Salvo Arena che era abbastanza soddisfatto dopo aver raggiunto un accordo di massima con l’avv. Augello che rappresenta la Sigi. Firmeremo il contratto preliminare sabato 9 gennaio e poi al più presto si farà l’atto notarile. Sono strafelice, farò volare il Catania”, sono state le sue prime parole.

MERCATO – “Se scenderò in campo già nel mercato di gennaio? Credo proprio di sì, ho anche qualcosa in mente ma meglio riparlarne all’inizio dell’anno nuovo. Zuculini? Sì ma nella lista non c’è solo lui che sarebbe felice di venire a Catania. C’è bisogno di un forte attaccante e ci stiamo già muovendo. Ne riparleremo presto. A metà gennaio tornerò a Catania e sarò in tribuna al Massimino domenica 17 per assistere a Catania-Foggia. Ho programmi ambiziosi anche per la stessa città, amo la Sicilia e ho una gran voglia di soggiornare a Torre del Grifo per lunghi periodi. Ci vediamo presto”, ha concluso Tacopina.