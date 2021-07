Tacopina: “Con la Spal trattativa conclusa, ma il cuore batte per il Catania”

L'imprenditore italo-americano torna a parlare della mancata acquisizione del club etneo

Dopo una lunga trattativa, è arrivata la tanto attesa fumata bianca: la famiglia Colombarini ha dato il suo ok a Joe Tacopina, ormai pronto a formalizzare l'acquisto della Spal . L'avvocato americano, arrivato a Ferrara nei giorni scorsi per ufficializzare il passaggio di consegne, nelle ultime ore è tornato a parlare della mancata acquisizione del Catania durante un'intervista concessa ai microfoni de "La Sicilia" in cui non ha risparmiato parole al miele per il club etneo.

"Mi sarebbe piaciuto tantissimo acquistare il Catania ma purtroppo non ho avuto garanzie sulla riduzione del debito così come mi era stato garantito. Amo la Sicilia e credo che anche i tifosi lo abbiano compreso ed è per questo motivo per cui faccio gli auguri al club rossazzurro di tornare presto in alto. Sono pure contento che gli 800 mila dollari da me versati siano serviti a un club che ha sostenitori unici, favolosi che mi hanno tanto commosso. I tifosi del Catania sono veramente grandiosi. Con la Spal la trattativa è quasi conclusa ma il mio cuore batte sempre per il Catania".