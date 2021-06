Tacopina: “Catania? La trattativa non è ancora chiusa. Svelo il mio obiettivo”

L'imprenditore italo-americano, Joe Tacopina, fa chiarezza dopo la notizia relativa alla presunta trattativa per rilevare la Spal

Non si spengono i riflettori su Joe Tacopina e il Catania che, dopo una serie di strappi e riavvicinamenti, ha portato ad una fumata nera e ad un conseguente apparente allontamento tra le parti. E' di qualche giorno fa, infatti, la notizia di un interessamento dell'ex dirigente di Venezia, Roma e Bologna ad altro club italiano: la Spal , con cui l'avvocato americano avrebbe già avviato i primi contatti fino ad ottenere un incontro con i vertici della società. Una situazione chiarita dallo stesso Tacopina, intervistato ai microfoni de "La Sicilia".

“Mi ero riproposto di non parlare, ma sono costretto a dire che per quanto mi riguarda la trattativa con il Catania non è ancora chiusa. Il mio obiettivo principale resta l’acquisto della società etnea ma dipende dalla Sigi che deve fornire le certificazioni sulla riduzione del debito”.