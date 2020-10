Tacopina allo scoperto: “Porto il Catania in Serie A, tutti i dettagli del progetto. Il mio amico Inzaghi…”

Nella giornata di ieri la notizia.

L’ex presidente del Venezia Joe Tacopina ha presentato la prima offerta ufficiale di acquisto per il Catania Calcio. Tre le ipotesi sul tavolo della Sigi: una che prevede il 100% delle quote della società etnea, mentre le altre due una percentuale.

“È corretto dire che non si tratta solo di un altro business in Italia? Sì è corretto. Questo del Catania è sicuramente un progetto molto importante per me, per diversi aspetti. Il primo è per la storia di questo club, poi per i suoi tifosi passionali e infine per questa splendida città. Mia madre è originaria di Montelepre e io mi sento siciliano. Questi tre aspetti mi spingono a prendere il Catania Calcio. Una scelta di cuore”, ha dichiarato il noto avvocato italo-americano, intervistato ai microfoni di ‘Itasportpress.it’.

PROGETTO – “Io metterò il 100% delle mie forze, del mio tempo e della mia risorse per far decollare il progetto Catania. Io credo fortemente in questo progetto e ritengo il gruppo che mi affianca molto forte. L’obiettivo iniziale è la Serie A ma non è quello finale. Il Catania deve andare oltre. Io amo la Sicilia e la città di Catania ma come ho detto prima i tifosi sono una componente importante. La loro passione unita alla mia e a quella del mio gruppo sicuramente ci farà raggiungere livelli importanti. Ho in animo l’apertura di diverse academy nel Nord America e principalmente nella zona di New York visto che ci sono molte persone di origini siciliane che vivono lì e sono molto entusiasti di questo progetto. Molti vogliono partecipare alla nascita e alla crescita delle Catania Academy che nelle nostre intenzioni poi si espanderebbero in tutti gli Stati Uniti. Nel mio progetto rientra anche l’organizzazione di diverse gare amichevoli da disputare in America anche per far conoscere il Catania nel territorio a stelle e strisce”.

INZAGHI E NON SOLO – “Se è ipotizzabile che Filippo Inzaghi possa allenare il Catania in futuro? Lo stimo tanto e in futuro si potrebbe tornare insieme, ma adesso è impegnato altrove. Ho stima per il tecnico Raffaele che sta facendo un grande lavoro. Un messaggio per i tifosi del Catania? Spero che vada bene questa trattativa, poi inizierò a lavorare per portare insieme a loro il Catania in Serie A”, ha concluso Tacopina, il cui nome nel mese di giugno era salito nuovamente alla ribalta mediatica in ottica Palermo, in seguito all’ormai nota querelle tra Tony Di Piazza ed il socio di maggioranza, Dario Mirri.

La risposta dell’attuale proprietà del Catania è attesa entro le prossime due settimane.

