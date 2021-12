Sonetti: “Palermo e Catania nel cuore, ma calcio siciliano in declino”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Nedo Sonetti, ex allenatore fra le altre anche di Palermo e Catania

Parola a Nedo Sonetti . Ex tecnico fra le altre di Palermo e Catania , il mister originario di Piombino è stato intervistato ai microfoni di "Itasportpress". Fra i temi trattati dall'allenatore che ha guidato i rosanero nel 2003 e gli etnei nella stagione 2004-2005, anche il delicato momento che sta vivendo la squadra di Francesco Baldini , reduce dalla vittoria conquistata contro il Potenza .

"Come organico, il Catania può ambire alla Serie B, ma chi ti dice dall’oggi al domani che quello che hai fatto ti viene vanificato da qualcuno? Non è un contesto semplice. Per i calciatori è molto difficile isolarsi rispetto a tutto quello che sta succedendo intorno", ha spiegato Sonetti.