Serie C, Corte Federale d’Appello: Catania penalizzato di 2 punti. La classifica

Due punti di penalizzazione al Catania, da scontarsi nella corrente stagione di Serie C: questa la sentenza odierna della Corte Federale d'Appelllo, a seguito del deferimento del Procuratore Federale, in ordine al mancato pagamento degli stipendi

La notizia era già nell'aria da qualche giorno, la Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dal Catania, riducendo la sanzione originariamente inflitta dal TFN il 24 settembre scorso a seguito del deferimento del Procuratore Federale dello scorso 5 novembre, in ordine al mancato pagamento da parte della società degli emolumenti a diversi tesserati relativi alla mensilità di giugno 2021. Come si evince dalla nota diramata dalla Figc, gli etnei vedono dunque ridursi la penalizzazione da quattro a due punti in classifica, da scontarsi nella stagione in corso. La nuova classifica del girone C di Serie C vede quindi il club siciliano all'undicesimo posto, in condominio con il Picerno.