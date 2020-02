Serie C, Monopoli: pullman della squadra vandalizzato a Catania prima del match. I dettagli

Tutto pronto per Catania-Monopoli, o quasi.

Nella notte, infatti, il pullman sul quale ha viaggiato ieri la compagine pugliese per raggiungere la città etnea, dove alle ore 15 andrà in scena la sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C, è stato vandalizzato e saccheggiato. Il pullman sarebbe stato preso di mira da alcuni facinorosi che si sarebbero introdotti all’interno del mezzo recando numerosi danni.

Questa mattina, a scoprirlo è stato l’autista. E adesso, secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, toccherà agli inquirenti ricostruire nel dettaglio i fatti e scoprire chi si è introdotto sul pullman, rubando anche alcune borse con all’interno l’attrezzatura utilizzata dagli uomini di Beppe Scienza. Il Monopoli ha subito depositato la denuncia alle autorità.