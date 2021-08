Serie C girone C, il Catania stecca all’esordio. Il Monterosi ferma il Foggia

I risultati degli anticipi serali della prima giornata di Serie C-Girone C, con la sconfitta del Catania ai danni del Monopoli e il pareggio a reti bianche tra Monterosi e Foggia

Nella giornata odierna ha preso il via la Serie C 2021/2022 con due siciliane che hanno già avuto modo di scendere in campo. Un avvio non positivo per le formazioni isolane: nel match del pomeriggio l'ACR Messina si è resa protagonista di un pareggio clamoroso dopo essersi trovato in vantaggio per 4-1. Il Catania invece, sceso in campo alle 20:30 contro il Monopoli, ha dato il via nel peggiore dei modi al proprio campionato, uscendo sconfitto per 3-0.