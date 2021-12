Serie C, Il Catania è ufficialmente fallito: Tribunale etneo deposita la sentenza

Il Calcio Catania Spa 1946 è stato dichiarato fallito. A stabilirlo è la sentenza depositata dalla sezione fallimentare del tribunale etneo

Dopo una mesi tribolati, caratterizzati da apprensione e preoccupazione per la grave situazione economica e finanzaria in cui versava il club, in casa etnea è arrivata la ratifica dell'epilogo più amaro: il Calcio Catania, fondato nel 1946, è ufficialmente fallito.

A questo punto, uno o più curatori fallimentari verranno nominati. Resta tuttavia da capire se la stagione agonistica potrà proseguire per la formazione etnea guidata da Baldini che milita nel girone C di Serie C, concedendo l’esercizio provvisorio e procedendo con l’apertura di un’asta pubblica per la rilevazione del titolo sportivo.