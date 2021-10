Serie C-Girone C, Picerno-Catania 0-1: Moro la sblocca dal dischetto. La classifica

Successo esterno del Catania contro l'Az Picerno nel corso del posticipo della 7ªgiornata del Girone C di Serie C. Gli etnei guadagnano tre punti, portandosi dunque a quota 7 in classifica

Il Catania ritrova il successo contro l'Az Picerno, nel posticipo delle ore 15.00 in programma questo pomeriggio allo Stadio "Donato Curcio". Esordio amaro per i lucani che oggi disputavano la loro prima gara ufficiale tra i professionisti nell'impianto della "Leonessa".

Gli etnei la sbloccano grazie al gol siglato dal centravanti Luca Moro, che dal dischetto realizza la rete del definitivo 0-1 per la formazione siciliana. Vittoria ritrovata quindi per la compagine allenata dal tecnico Francesco Baldini che ritrova il successo ad un mese esatto dall'unica vittoria fin qui ottenuta in campionato contro la Fidelis Andria, il 4 settembre scorso, tra le mura amiche del "Massimino".

Di seguito la classifica aggiornata, in attesa dei match ancora da disputare tra Juve Stabia-Palermo (in programma al "Menti" di Castellammare di Stabia, questa sera alle ore 21.00) e Catanzaro-Fidelis Andria che andrà in scena domani, 5 ottobre, alle ore 15.30 e gare che chiuderanno il tabellone della 7ªgiornata del Girone C di Serie C.

Bari 17

Turris 13

Monopoli 13

Virtus Fancavilla 13

Foggia 12

Taranto 12

Paganese 11

Juve Stabia 10*

Palermo 9*

Catanzaro 8*

Avellino 8

Campobasso 8

Picerno 8

Catania 7

Monterosi Tuscia 7

Fidelis Andria 5*

ACR Messina 5

Latina 5

Potenza 4

Vibonese 3