Serie C-Girone C, Paganese-Catania 0-0: i rossazzurri falliscono l’aggancio al quarto posto. La classifica aggiornata

Pari a reti bianche al “Marcello Torre” di Pagani.

Finisce senza reti il recupero dalla ventesima giornata del Girone C di Serie C fra Paganese e Catania. Una gara senza grandi emozioni che termina con il risultato più giusto per quanto si è visto in campo. I padroni di casa si portano così a quota 25 punti agganciando la Vibonese, mentre gli etnei restano quinti con 39 punti, mancando l’aggancio al Catanzaro.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Ternana 62

Avellino 50

Bari 46

Catanzaro 41

Catania 39

Foggia 36

Teramo 35

Palermo 33

Juve Stabia 34

Casertana 33

Virtus Francavilla 30

Viterbese 29

Turris 28

Monopoli 27

Vibonese 23

Paganese 23

Potenza 21

Bisceglie 20

Cavese 16