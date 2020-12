Serie C, girone C: il Catania archivia la pratica Bisceglie e scavalca il Palermo. La classifica

Il Catania doma il Bisceglie: un secco 3-0 quello degli etnei che supera in classifica il Palermo piazzandosi a quota 19.

Rossoblu senza problemi nella sfida casalinga valida per il recupero della 10a giornata del campionato di Serie C (girone C). Ad aprire le danze al 4′ è Sarao al quale segue la rete di Calapai che raddoppia, il definitivo 3-0 lo provoca un’autorete di Priola.

RISULTATI

Casertana-Vibonese 0-2 (recupero 10a giornata)

Palermo-Viterbese 3-3 (recupero 8a giornata)

Potenza-Avellino 0-1 (recupero 12a giornata)

Catania-Bisceglie 3-0 (recupero 10a giornata)

CLASSIFICA

Ternana 33

Bari 26*

Teramo 24*

Turris 20**

Catanzaro 19*

Catania 19*

Foggia 18

Juve Stabia 18

Avellino 18 ***

Palermo 16*

Vibonese 16 *

Monopoli 13**

Paganese 12

Virtus Francavilla 10

Bisceglie 10 ***

Potenza 10

Casertana 9***

Viterbese 8*

Cavese 5*

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani