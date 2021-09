Serie C-Girone C, Catania-Turris: le formazioni ufficiali del match del “Massimino”

Le formazioni ufficiali della sfida tra Catania e Turris, in programma questo pomeriggio alle 14:30 allo stadio "Massimino"

E' tutto pronto al "Massimino" dove, tra pochi minuti, Catania e Turris si affronteranno nel posticipo della 6^ giornata di Serie C. Etnei in piena crisi con un con un solo punto conquistato nell’ultima trasferta di Catanzaro; Corallini, al contrario, galvanizzati da un poker rifilato Vibonese e dunque in cerca di una nuova vittoria per allungare il proprio filotto di risultati utili consecutivi.