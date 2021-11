Serie C, Catania-Vibonese: Russini fa sorridere gli etnei. La classifica aggiornata

Il Catania supera di misura la Vibonese, nel match di recupero valido per la dodicesima giornata del girone C di Serie C. Per gli etnei in gol Russini nel primo tempo

Sesto risultato utile consecutivo per il Catania, che nel match di recupero della dodicesima giornata del girone C di Serie C, ha superato per 1-0 al "Massimino" la Vibonese. Inizialmente prevista per domenica 31 ottobre, la gara tra gli etnei e i calabresi è stata poi rinviata a causa del maltempo che ha colpito la città etnea la scorsa settimana.

Per i rossoazzurri in gol nel primo tempo il numero 20 Simone Russini, abile a sfruttare un cross del compagno Russotto per il tap-in a porta sguarnita sul secondo palo. Nella seconda frazione i padroni di casa sfiorano più volte il raddoppio, senza però riuscire a raggiungere il pareggio. Salto in avanti nella classifica del girone C, dunque, per la formazione di Francesco Baldini, che supera Paganese e Juve Stabia piazzandosi al decimo posto.

Di seguito la classifica aggiornata:

Bari 27

Catanzaro 23

Palermo 23

Monopoli 23

Turris 22

Foggia 21

Avellino 20

Virtus Francavilla 20

Taranto 20

Catania 19

Juve Stabia 17

Paganese 17

Campobasso 16

Picerno 16

Potenza 13

Monterosi Tuscia 13

ACR Messina 12

Latina 11

Vibonese 9

Fidelis Andria 9