Serie C, Catania-Vibonese rinviata a data da destinarsi: la nota della Lega Pro

Ore di paura e sconforto nella provincia di catania, con il capoluogo etneo letteralmente in ginocchio dopo il nubifragio che da circa 72 ore imperversa nella zona orientale della Sicilia. Rinviata anche la gara di Serie C tra Catania e Vibonese

E' da poco arrivata la decisione della Lega Pro in merito al possibile rinvio della gara interna in programma domenica pomeriggio allo stadio "Angelo Massimino" tra Catania e Vibonese. Il presidente di Serie C, Francesco Ghirelli, ha infatti accolto favorevolmente la richiesta della società etnea di rinviare il match a data da destinarsi, in relazione all'ondata di maltempo che ormai da quasi 72 ore sta imperversando nella zona orientale della Sicilia.