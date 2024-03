Scontri all’Euganeo, Sindaco Padova: “Inaccettabile. Evitare queste cose in futuro”

Non si spengono i riflettori sui fatti accaduti durante Padova-Catania, finale di andata di Coppa Italia Serie C, andata in scena ieri sera all'Euganeo. Al duplice fischio, un gruppetto di supporters rossazzurri, hanno infatti superato le barriere facendo invasione di campo e tentando un contatto con i tifosi locali. Immediato l'intervento degli agenti che, in tenuta antisommossa, hanno provveduto a riportare l'ordine con l'inizio del secondo tempo slittato oltre il canonico quarto d'ora. Vicenda culminata con 5 arresti e 8 agenti feriti, di cui 1 in terapia intensiva a seguito di un malore cardiaco accusato durante i fatti.