Sassuolo, Moro: “Ho un consiglio per Carnevali. Il mio sogno l’Inter? Rispondo così”

Le dichiarazioni di Luca Moro, ormai ex attaccante del Catania, a proposito della sua nuova avventura con la maglia del Sassuolo

Dopo il triste epilogo del Catania Calcio, con l'esclusione del campionato, tutti i tesserati della rosa etnea sono svincolati e possono accasarsi. Tra di loro anche il bomber Luca Moro , autore di 21 gol in 28 presenze nel girone C di Serie C , acquistato dal Sassuolo . Il classe 2001 ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ItaSportPress, a proposito della nuova avventura che lo aspetta in maglia neroverde, in attesa del debutto in Serie A . Di seguito le sue dichiarazioni:

"In organico il Catania ha tanti giocatori interessanti. Al dg del Sassuolo, Carnevali consiglierei Freddy Greco. E' vero che sogno l'Inter? In Serie A sogni di giocare con qualsiasi squadra pur di partecipare al massimo campionato. Ma per il momento sogno il debutto con la maglia neroverde facendo anche gol. La Nazionale? E' il sogno di tutti i calciatori e anche il mio partecipare a un Mondiale o all'Europeo. Al momento ci sono molti giocatori validi in Nazionale, però dipende da me in futuro. Intanto finisco bene la stagione a Catania e poi continuare a fare gol col Sassuolo. E' chiaro che la telefonata del ct Mancini mi farebbe saltare di gioia e credo che potrei piangere di felicità. Ecco sarebbe la mia prima lacrima spesa per il calcio".