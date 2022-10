Santana: “Corini lavora mattina e sera per il Palermo. Manchester? Esperienza forte”

Parola a Mario Santana. L’ex attaccante del Palermo , in data odierna ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Helbiz Live , affrontando il tema che riguarda i rosanero di Eugenio Corini , attualmente in netta difficoltà in termini sia di prestazioni che di risultati. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Quando vedi così tanto lavoro e amore è giusto che prima o poi i risultati arrivino. Corini lavora dalla mattina alla sera per il Palermo. É un momento in cui i giocatori e allenatore si devono conoscere, ma penso che nel calcio basta poco per far girare la ruota. Spero che già da sabato si possa avere più fortuna e iniziare a camminare forte. Questa Serie B… è una serie A nascosta. Ci sono tante squadre organizzate e preparate, il livello si è alzato rispetto agli anni scorsi. Il City Group? Il ritiro a Manchester per squadra, addetti ai lavori e tifosi è stata un’esperienza forte. A noi ha dato qualcosa in più. Le prospettive ci sono eccome. Sicuramente hanno i loro tempi, faranno tutto con calma. Derby con il Catania?Se magari lo scrivi prima non succede. É stato tutto molto bello, è dovuto passare qualche giorno per capire cosa avevo fatto. Quel gol tra l’altro mi ha anche dato il record. É una cosa che mi porterò sempre dentro: vedere il presidente che entra in spogliatoio piangendo, vedere piangere la gente che lavorava è stata una grande emozione”.