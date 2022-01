Russini, parla l’agente: “Per il Catania incedibile. Foggia? Nessuna trattativa”

Le parole dell'agente di Simone Russini, l'avvocato De Rosa, in merito al futuro del suo assistito

Dopo le dichiarazioni del ds del Foggia sulla trattativa in piedi per Simone Russini, esterno offensivo classe 1996 - arrivato in rossazzurro la scorsa estate, arriva la smentita dell'agente del calciatore ai microfoni di "Catanista".