Pulvirenti, nuovo maxi sequestro da 4 mln di euro: l’ex patron del Catania indagato

Il provvedimento riguarda quote societarie e 12 immobili che si aggiungono al sequestro di agosto delle quote di Finaria spa e altri beni

Sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza etnea, beni per 4 milioni di euro, all'ex patron del Catania calcio Antonio Pulvirenti, nell’ambito di indagini su presunti omessi versamenti fiscali nel 2017 e nel 2018 da parte della Meridi: società che gestisce importanti marchi della distribuzione alimentare organizzata di cui l’imprenditore è indicato dalla Procura come amministratore di fatto.

Posti sigilli a disponibilità finanziarie, quote societarie e a 12 immobili nelle province di Catania e Messina - che si aggiungono al sequestro delle quote societarie di Finaria Spa e di altri beni appartenenti allo stesso Pulvirenti, eseguito in forza del medesimo provvedimento del Gip lo scorso agosto. Le indagini sono state avviate a seguito della segnalazione trasmessa nel 2020 dalla locale Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.