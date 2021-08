Pulvirenti, nuovi guai per l’ex patron del Catania: maxi sequestro da 4 milioni

I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di Carmelo Sapienza e Antonino Pulvirenti

Gli approfondimenti, svolti dalle unità specializzate del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Catania, hanno accertato che Pulvirenti è risultato essere l’amministratore di fatto della Meridi; in secondo luogo che la società ha omesso di versare le ritenute Irpef dovute in base alle dichiarazioni annuali presentate in qualità di sostituto d’imposta per gli anni 2017 e 2018 per un importo superiore a 4 milioni di euro.