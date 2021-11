Picerno, Greco: “Dispiace per situazione Catania. Palermo? A gennaio si rinforzerà”

Le parole del dirigente della compagine rossoblu in merito ai temi di stretta attualità del Girone C di Serie C

Queste le parole di Vincenzo Greco, dirigente del Picerno intervenuto in merito a diversi temi riguardanti il Girone C di Serie C e, in particolare, sulla situazione finanziaria del Catania. La compagine etnea naviga in acque non troppo tranquille, che non stanno permettendo alla squadra di avere serenità e spensieratezza in campo. I debiti stanno infatti caricando le spalle delle casse rossoazzurre, con una situazione economica che si sta facendo sempre più complicata da gestire e affrontare. Il dirigente del Picerno ha però detto la sua in merito a tale situazione, sottolineando come i controlli debbano essere più serrati per evitare possibili fallimenti e debiti di questo calibro. Ecco le sue parole: “Non è facile tenere fuori problemi societari come quelli del Catania. Io mi chiedo, però, come vengono fatti i controlli? Non riesco a capire come una società riesca ad arrivare ad avere tutti questi debiti. Non è giusto nei confronti delle altre società che fanno di tutto per avere i bilanci a posto”.