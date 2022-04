Papu Gomez: “Tristezza, amarezza e rabbia. Catania non merita questo”

Il messaggio sui social dell'ex attaccante del Catania dopo l'esclusione dei rossazzurri dal campionato di Serie C

Fine dei giochi. Il Catania è stato escluso dal campionato di Serie C e non disputerà le ultime quattro gare della regular season. "Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale, si comunica che in data odierna il Tribunale di Catania – sezione fallimentare – ha disposto la cessazione dell’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistico della Calcio Catania s.p.a", è il comunicato diramato nella giornata di ieri dal presidente del Tribunale etneo, dott. Francesco Mannino , con la Figc che ha disposto la revoca dell'affiliazione e lo svincolo dei tesserati.

Dopo la notizia, anche il "Papu" Alejandro Gomez - che ha vestito la maglia del Catania dal 2010 al 2013 - ha voluto rivolgere un pensiero ai tifosi rossazzurri. "Una città che mi ha accolto come un figlio. Una squadra che chiamavano la piccola Barcelona, un figlio catanese e 3 anni pieni di emozioni. Sento tanta tristezza e amarezza ma soprattutto rabbia perchè il Calcio Catania non merita questa realtà. Mi dispiace tanto e vi mando un grande in bocca al lupo per il futuro, augurando che sia un futuro migliore per tutto il popolo catanese. Per sempre un tifoso vostro", ha scritto su Instagram.