Palermo-Catania, vigilia con ‘sorpresa’ per gli etnei: Raffaele e i suoi uomini in attesa dell’esito dei nuovi tamponi

Ansia in casa Catania.

Nella giornata di ieri, il club etneo, attraverso un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, ha reso noto che i test molecolari effettuati nella giornata di ieri hanno confermato la negatività al Covid-19 dell’intero gruppo squadra ad eccezione di un componente dello staff tecnico, positivo e asintomatico, posto immediatamente in isolamento secondo le direttive ministeriali e federali.

Nel pieno rispetto della normativa e del protocollo vigente, la società etnea hanno rinviato la partenza per Palermo, in vista dell’attesissimo derby della Sicilia, che torna a disputarsi sette anni e mezzo dopo l’ultima volta. In mattinata, gli uomini di Giuseppe Raffaele, si sottoporranno ad un nuovo ciclo di tamponi, se saranno tutti negativi, i rossazzurri oggi pomeriggio raggiungeranno il capoluogo siciliano, pronti per la nona giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Nonostante le difficoltà, i dubbi di formazione e la vigilia con ‘sorpresa’, il Catania ci crede. Raffaele, che spera di archiviare definitivamente il roboante 4-1 patito contro il Bari, chiede massima determinazione e grande concentrazione: “Zero alibi: servirà il miglior Catania per ottenere un risultato importante contro il Palermo, una squadra fatta da ottimi giocatori e costruita per stare in alto in classifica. A Catanzaro, pareggiando in 9 contro 11, i rosanero hanno dimostrato di essere sul pezzo. Siamo consapevoli di dover dare il massimo, servono cuore e testa per una prestazione che renda felici i nostri tifosi. Concentrazione e consapevolezza devono essere le nostre parole d’ordine“, ha dichiarato l’allenatore nativo di Barcellona Pozzo di Gotto in conferenza stampa.

