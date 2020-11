Palermo-Catania, Silvestri lancia il countdown: il difensore rossazzurro pensa già al derby. La foto…

Sale l’attesa per il derby tra Palermo e Catania.

Inizia oggi la settimana di avvicinamento al derby più atteso della Sicilia: quello tra Palermo e Catania, che tornerà ad essere disputato dopo ben 7 anni dall’ultima volta. La sfida tra le compagini rosanero e rossazzurra si terrà lunedì 9 novembre allo stadio “Renzo Barbera”. L’ultimo scontro in Serie A, invece, risale al 21 aprile 2013: la sfida fu disputata al “Massimino” e terminò 1-1 con le reti di Pablo Barrientos prima e Josip Ilicic dopo, che allo scadere regalò un punto di fondamentale importanza ai rosanero. Sette anni dopo è la Serie C il campionato in cui si affronteranno le due formazioni, che arriveranno all’attesissima sfida reduci da momenti nettamente diversi. Chi non sta più nella pelle e ha già lanciato il countdown tramite le proprie Instagram Stories, come testimonia la foto in basso, è il difensore etneo Tommaso Silvestri.