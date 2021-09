Omicidio Raciti, Antonino Speziale torna allo stadio: identificato a Catanzaro

Antonino Speziale, l'ultrà del Catania che ha scontato otto anni e otto mesi di carcere, è stato identificato a Catanzaro

Lo scorso dicembre è uscito dal carcere di Messina , per fine pena. Antonino Speziale , l'ultra del Catania condannato ad otto anni e otto mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti , morto il 2 febbraio 2007 durante gli scontri fra tifosi in occasione del derby contro il Palermo al "Massimino", è tornato allo stadio.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", Speziale sarebbe stato notato a Catanzaro, dove nella giornata di ieri è andata in scena la sfida contro il Catania, valevole per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Speziale sarebbe stato identificato all’ingresso mentre stava tentando di entrare al "Ceravolo": "Si, stavo allo stadio ma non ci hanno fermato, ci hanno solo identificato e non c'entra nulla un presunto striscione sul Green Pass", ha dichiarato all'Adnkronos.